НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
планета мол харків шевченківський
Кросівок на місці удару ракетами по Харкову, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Поранені внаслідок ударів ракетами по Шевченківському району Харкова перебувають у лікарні, у стані середньої тяжкості. У дев'яти пошкоджених будинках вилетіли орієнтовно 3600 вікон, комунальники працюють над тим, щоб закрити контури.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Пошкоджень зазнав водогін: за словами міського голови, його вже полагодили, у пошкоджені влучанням будинки подають воду та електрику.

Місце нічного удару по Шевченківському району Харкова станом на ранок — у фоторепортажі Суспільне Харків.

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Наслідки влучання ракет С-300 по Шевченківському району Харкова 6 квітня: фоторепортаж
Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Що відомо про нічні удари по Харкову 6 квітня

Внаслідок нічних ударів по Харкову 6 квітня, станом на ранок, шестеро людей загинули та 11 зазнали поранень.

За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.

Опівночі РФ атакувала Харків ракетами С-300, повідомили у поліції регіону.

"РФ продовжує застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх "обнулили", — зазначили в повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Авіаудар по Зміївці, Херсонщина, обстріли РФ, зруйновані будинки
Під завалами будівлі у Зміївці на Херсонщині рятувальники знайшли тіла двох загиблих — ОВА
Як у Запоріжжі ліквідовуються наслідки ракетного обстрілу 5 квітня
"Не можемо прийти до тями": як Запоріжжя оговтується після ракетного обстрілу
Обстріл Херсона, зруйнований будинок
Внаслідок обстрілу військами РФ Дніпровського району Херсона поранена ще одна людина — ОВА
На Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили чотири вибухобезпечні предмети
На Запоріжжі піротехніки знешкодили чотири вибухобезпечні предмети, зокрема касету від РСЗВ "Ураган" — ДСНС
На початок