Поранені внаслідок ударів ракетами по Шевченківському району Харкова перебувають у лікарні, у стані середньої тяжкості. У дев'яти пошкоджених будинках вилетіли орієнтовно 3600 вікон, комунальники працюють над тим, щоб закрити контури.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Пошкоджень зазнав водогін: за словами міського голови, його вже полагодили, у пошкоджені влучанням будинки подають воду та електрику.

Місце нічного удару по Шевченківському району Харкова станом на ранок — у фоторепортажі Суспільне Харків.

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Місце влучання ракет у Шевченківському районі Харкова, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Валерія Ємець

Що відомо про нічні удари по Харкову 6 квітня

Внаслідок нічних ударів по Харкову 6 квітня, станом на ранок, шестеро людей загинули та 11 зазнали поранень.

За повідомленням очільника військової обладміністрації Олега Синєгубова, наймолодшому з поранених 23 роки, він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Травми середнього стану тяжкості отримали жінки 25 та 71 років, а також шість чоловіків від 35 до 85 років.

Опівночі РФ атакувала Харків ракетами С-300, повідомили у поліції регіону.

"РФ продовжує застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх "обнулили", — зазначили в повідомленні.

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