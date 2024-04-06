У Рівному попрощалися з Миколою Поліщуком

У Рівному на майдані Незалежності 6 квітня попрощалися із 49-річним молодшим сержантом Миколою Поліщуком. ДНК-експертиза підтвердила загибель бійця, це сталося ще 20 липня 2023 року на Донеччині.

За інформацією міськради, Микола Поліщук народився 29 листопада 1973 року в селі Дорогобуж. Чоловік 30 років пропрацював на рівненській фабриці нетканих матеріалів, був помічником майстра.

Миколу мобілізували у квітні 2023 року, служив на Донеччині.

"Тато проходив строкову службу в армії, отримав звання молодшого сержанта. Він не хотів, щоб мені і моєму поколінню довелося воювати, тож став на захист нас сам. Розповідав як був на полігоні, куди направлять, в яку бригаду. Регулярно був на зв’язку. Вступив до бригади морської піхоти, став командиром протитанкового відділення. Ми знали, що 18 липня 2023 року він пішов на бойове завдання, мав повернутися за три-чотири дні, але натомість за 10 днів отримали сповіщення", — розповів для міськради син Миколи Сергій.

Прощання з Миколою Поліщуком з Рівненщини. Фото: Рівненська міськрада

Після процедур ДНК-експертизи, тіло бійця повернули для поховання. 49-річний військовий загинув 20 липня 2023 року на Донеччині.

Миколу Поліщука поховали на кладовищі "Нове".

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