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На Львівщині 6 квітня попрощаються із трьома захисниками України
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На Львівщині 6 квітня попрощаються із трьома захисниками України

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Прощання із військовим у Львові
Прощання із військовим у Львові. Пресслужба Львівської міської ради/Роман Балук

Сьогодні, 6 квітня, на Львівщині відбудеться прощання із трьома військовими. Іван Тарас, Роман Пенецький та Руслан Москаль загинули у бою з військами РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Іван Тарас — червоноградець. Під час повномасштабної війни чоловік служив у інженерно-саперному відділенні військової частини А4447 та був сапером. Із червня 2023 року Івана вважали безвісти зниклим. Нещодавно загибель воїна вдалось підтвердити. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області.

Іван Тарас
Іван Тарас. Пресслужба Львівської ОВА

Роман Пенецький — львівʼянин. Із початком повномасштабного вторгнення Роман боронив Україну в лавах 115 окремої механізованої бригади Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ. Військовий виконував бойові завдання на північному, східному та південному напрямках. Загинув 1 квітня 2024 року. Воїнові було 54 роки.

Роман Пенецький
Роман Пенецький. Пресслужба Львівської ОВА

Руслан Москаль народився у селі Свірж Бібрської громади. Під час повномасштабного вторгнення служив у військовій частині 3028. Руслан був сержантом з матеріального забезпечення мінометної батареї п'ятого батальйону НГУ. Боронив країну на Запорізькому напрямку. Загинув захисник 28 березня 2024 року. Йому було 34 роки.

Руслан Москаль
Руслан Москаль. Пресслужба Львівської ОВА

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