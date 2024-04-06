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На Київщині працювали сили ППО — Кравченко
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На Київщині працювали сили ППО — Кравченко

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У ніч на 6 квітня російські війська атакували територію Київської області. Армія РФ застосовувала "шахеди" та крилаті ракети.

Про це повідомив у Facebook очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Всі ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні", — сказав Кравченко.

За його словами, в результаті падіння уламків збитих цілей сталася пожежа в ангарному приміщення в одному з населених пунктів. Пожежу локалізували. Залучалися усі оперативні служби і наразі фахівці ліквідовують та фіксують наслідки російської атаки.

У свою чергу Макарівський селищний голова Вадим Токар зауважив, що, зокрема сили протиповітряної оборони працювали сьогодні зранку на території громади.

"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", — сказав Токар.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ поінформували, що у ніч на 6 квітня російська армія атакувала територію України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", трьома зенітними керованими ракетами С-300, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 та однією крилатою ракетою "Калібр".

Українські сили ППО збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Росіяни запускали безпілотники із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, ракети С-300 запустили із Бєлгородської області, ракети Х-101/Х-555 — із літаків стратегічної авіації з Саратовської області, а ракета "Калібр" — з акваторії Чорного моря.

Що відомо про нічну атаку РФ 6 квітня

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 10 поранені внаслідок нічних ударів російської армії по Харкову. Наразі відомо про пошкодження щонайменше 9 багатоповерхівок, трьох гуртожитків, низки адміністративних будівель, крамниці, АЗС, СТО та 10 автівк. Також на Хмельниччині та Запоріжжі лунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.

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