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На Івано-Франківщині під час пожежі надзвичайники врятували жінку
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На Івано-Франківщині під час пожежі надзвичайники врятували жінку

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Пожежа, Косів
Пожежа у Косові, 5 квітня 2024. Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

У Косові на Івано-Франківщині надзвичайники врятували жінку 1970 року народження під час гасіння пожежі.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, пожежа сталася увечері 5 квітня. Горів житловий будинок. Площа займання становила 80 м².

На місці пожежі надзвичайники врятували жінку. Її з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували до медзакладу.

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