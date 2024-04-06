У Косові на Івано-Франківщині надзвичайники врятували жінку 1970 року народження під час гасіння пожежі.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, пожежа сталася увечері 5 квітня. Горів житловий будинок. Площа займання становила 80 м².

На місці пожежі надзвичайники врятували жінку. Її з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували до медзакладу.

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