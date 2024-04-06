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У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори
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У Карпатах — значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори

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Сходження лавини у Карпатах
Сходження лавини у Карпатах. Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області/Василь Фіцак

Синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин у високогір'ї Iвано-Франкiвщини. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

6 квітня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека (третій рівеньСходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови.).

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматися від походів у високогір'я", — йдеться у дописі.

Станом на ранок 6 квітня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря 0°. На вершині — хмарно, туман та дощ. Вітер — південно-західний, 5 м/с.

Про це інформують на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Погода на Франківщині 6 квітня

6 квітня на Івано-Франківщині прогнозують хмарність, помірний короткочасний дощ, місцями — грози. Вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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