В Донецькій області 6 квітня в чотирьох містах скорочують подачу води

Сьогодні, 6 квітня, на Донеччині через ремонт магістрального водогону скорочують подачу води у чотири міста.

Про це повідомив начальник обладміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні з 8 години скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", — написав він.

Керівник ОВА уточнив, що ремонтую магістральний водогін діаметром 14 метрів. Запустити систему та заповнити магістральний водогін планують відразу після закінчення робіт, додав він.

Це третій раз, коли цієї весни в області в Слов'янську, Краматорську, Друківці та Костянтинівці скорочують подачу води через ремонт водогону. Востаннє ремонт системи водопостачання проводили 17 березня.

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