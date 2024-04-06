Внаслідок російського ракетного обстрілу Запоріжжя, 6 квітня, пошкоджено будівлю простору допомоги для жителів Мелітополя та Мелітопольського району "Саме тут" — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Детальніше — у матеріалі Суспільного.

Серед будівель, які зазнали руйнувань, будівля простору допомоги "Саме тут", розповів працівник центру Владислав Самко:

"Сьогодні, 6 квітня, я прокинувся після того, як були вибухи. І потім дізнався, що сталося це поруч з нашим центром. Після відбою я приїхав до центру і побачив, що тут дійсно жахлива картина".

Пошкодження будівлі простору допомоги "Саме тут" внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 6 квітня. Фото: з особистого архіву Владислава Самко

Пошкодження будівлі простору допомоги "Саме тут" внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 6 квітня. Фото: з особистого архіву Владислава Самко

Пошкодження будівлі простору допомоги "Саме тут" внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 6 квітня. Фото: з особистого архіву Владислава Самко

"Дуже багато пошкоджень, сама будівля постраждала, вибиті всі вікна, пошкоджені меблі, речі всередині, вся техніка пошкоджена", — повідомив чоловік.

Пошкодження будівлі простору допомоги "Саме тут" внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 6 квітня. Фото: з особистого архіву Владислава Самко

Нині співробітники простору ліквідовують наслідки російського ракетного обстрілу, аби якнайшвидше поновити роботу:

"Ми робимо все можливе. Все буде максимально швидко відновлюватись", — зазначив Владислав.

Пошкодження будівлі простору допомоги "Саме тут" внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 6 квітня. Фото: з особистого архіву Владислава Самко

Наразі в просторі "Саме тут" зареєстровано понад 12 тисяч переселенців з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 20 червня 2022 року у Запоріжжі запрацював майданчик для мешканців тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольського району. На його базі можна отримати психологічну, гуманітарну та медичну допомогу.

Раніше Суспільне повідомляло, що сьогодні вранці, 6 квітня, армія РФ вчергове атакувала ракетами місто Запоріжжя. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Пошкоджень зазнали промислові підприємства, заклади освіти, медицини та житлові будинки.

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