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Вбив товариша по чарці: миколаївський суд відправив до СІЗО військовослужбовця, підозрюваного у смертельних побоях
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Вбив товариша по чарці: миколаївський суд відправив до СІЗО військовослужбовця, підозрюваного у смертельних побоях

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Молот судді.
Молот судді. Фото: Getty Images.

Миколаївський суд відправив до СІЗО військовослужбовця, якого підозрюють у побитті до смерті людини. Чоловік покинув місце служби, вживав алкогольні напої з товаришами. Під час конфлікту завдав співчарочнику ударів, несумісні з життям.

Про це п'ятого квітня повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва.

За матеріалами справи, підозрюваний, 47-річний житель Баштанщини, під час застілля в одному з сіл району посварився зі знайомим.

"В ході конфлікту чоловік наніс останньому низку ударів руками і ногами в область обличчя та грудної клітини, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синців та численних переламів ребер, внаслідок яких настала смерть", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, підозрюваний є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Суд обрав військовому запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Чоловіка підозрюють Частина перша статті 121 Кримінального кодексу Українив "Умисному тяжкому тілесному ушкодженні". Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

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