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Крилату авіаційну ракету знищили у небі Запорізької області — ПК "Схід"
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Крилату авіаційну ракету знищили у небі Запорізької області — ПК "Схід"

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Крилату ракету знищили у небі Запорізької області — ПК "Схід"
Ракета.

Сьогодні, 6 квітня, у Запорізькій області військові повітряного командування "Схід" збили крилату авіаційну ракету.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ПК "Схід".

У командуванні "Схід" зазначили, що оборонці ймовірно знищили ракету типу "Калібр".

Окрім цього, Сили ППО знищили 10 БПЛА "Shahed-131/136" в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше Суспільне повідомляло, що вранці, 6 квітня, армія РФ вчергове атакувала ракетами місто Запоріжжя. Загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає. Пошкоджено промислові підприємства, заклади освіти, медицини та житлові будинки.

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