Армія РФ регулярно обстрілює мирні українські міста, зокрема і подвійними ударами, коли після першої атаки на місце прибувають рятувальники, поліція та медики. Останніми днями під такі атаки потрапили Запоріжжя і Харків. Минулого року у Покровську на Донеччині, між двома ракетними атаками, росіяни також витримали паузу, аби завдати якомога більшого ураження. Тоді внаслідок ударів було поранено поліцейських та рятувальників, які допомагали шпиталізувати цивільних. Це стало тактикою подвійних ударів, яку Росія застосовує не вперше.

Такі дії росіян нагадують Сирію, каже ексслідчий ООН Марк Гарласко. Він фіксував подвійні удари, якими сирійський режим Асада та росіяни цілили по медиках, цивільних рятувальниках та волонтерах.

У поясненні Суспільне Новини розповідаємо навіщо Росія вдається до тактики "double tap" та чому це черговий воєнний злочин, за який вона повинна понести покарання.