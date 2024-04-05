В Івано-Франківську 5 квітня волонтери громадської організації "Дружина воїна" провели благодійний аукціон "Крок до перемоги", щоб зібрати 500 тисяч гривень на дрон з тепловізійною камерою для артилерійського дивізіону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 10 FPV-дронів для 4 окремого штурмового загону спеціального призначення "Омега" та систему РЕБ для 451 батальйону 141 окремої піхотної бригади.

Про це Суспільному розповіла співорганізаторка аукціону, співзасновниця громадської організації "Дружина воїна" Тетяна Фреїшин.

На аукціоні в Івано-Франківську представили 60 лотів. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На аукціоні представили 60 лотів, з них 30 — у торгах і стільки ж на "тихому аукціоні" — з фіксованою ціною лотів.

"Ми хотіли, щоб не тільки нам донатили гроші. Нам захотілося, щоб людина могла отримати щось на заміну, на пам'ять, для подарунка. І ми наважилися на організацію аукціону, для нас це — вперше", — каже Тетяна Фреїшин.

Вона додає: ціль збору — 500 тисяч гривень. Це — ринкова ціна представлених лотів.

"Ми б хотіли зібрати більшу суму, оскільки потреб є безліч. Одна з членкинь нашої організації збирає на автомобіль зятеві четвертий місяць. В іншої дружини чоловік пригнав автомобіль на ремонт. Тобто постійно є потреби й потрібно допомагати. Ми активно підтримуємо підрозділи, в яких служать наші чоловіки", — говорить Тетяна Фреїшин.

Художник з Дрогобича Левко Скоп на аукціоні представив ікону "Архангел Михаїл перемагає нечисть". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Серед лотів, які були представлені на аукціоні, — картини, прапори бригад, гільзи, розмальовані мисткинями, футбольний м'яч і футболка футбольного клубу "Прикарпаття", монета бойового братерства, артоб'єкти, створені з військової атрибутики, та інші експонати. Найдорожчим лотом стала ікона від митрополита Володимира Війтишина. Її стартова ціна склала 50 тисяч гривень.

Ікона "Архангел Михаїл перемагає нечисть" написана на дошках від ящиків з-під набоїв, які привезли з-під Авдіївки. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Художник Левко Скоп на аукціоні представив ікону "Архангел Михаїл перемагає нечисть". Написав її митець на дошках від ящиків з-під набоїв. Ціна ікони стартувала від 15 тисяч гривень, а придбали її за 50 тисяч.

"Ця ікона — з-під Авдіївки. Вона намальована на накривці з-під набоїв. Усі ікони, які я малюю, то є моя молитва. Загалом у воїнів дуже велика потреба в іконах. Я привожу їх, і хлопці розхапують. Вони розповідають, що ці ікони їх рятують. Я також роблю хлопцям іменні ікони. На жаль, коли бійці гинуть, ці ікони або батькам передають, або у музеї", — каже Левко Скоп.

Гільзи з бавовною. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Наталія Мельник працює з громадською організацією "Дружина воїна" з 2016 року. Жінка проводить творчі заняття, тож вирішила долучитися до заходу. На виставці для "тихого аукціону" вона представила артоб'єкти, створені з гільз.

"Одна велика гільза прикрашена сухоцвітом та натуральними травами. І мінігільзи є від кулемета, прикрашені бавовною. Зараз ця квітка — на рівні з калиною, барвінком, як національна рослина. Гільзу не обробляли нічим, не зачищали, щоб вона мала свій автентичний вигляд", — розповідає Наталія Мельник.

Прапор 10 окремої гірсько-штурмової бригади Надія Фотуйма придбала за 18 тисяч гривень. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Староста Крихівецького старостинського округу Івано-Франківської громади Надія Фотуйма придбала на аукціоні за 18 тисяч гривень прапор 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" з підписом Героя України Романа Дармограя. Жінка каже: вперше бере участь у благодійному аукціоні.

"Для мене велика честь взяти участь у цьому аукціоні та придбати прапор 10 гірсько-штурмової бригади. Дуже дякую хлопцям за те, що вони оберігають нас. Кожна копійка важлива. Коли є можливість донатити, потрібно їх підтримувати", — говорить Надія Фотуйма.

На благодійному аукціоні "Крок до перемоги" зібрали 881 тисячу 179 гривень. Про це повідомила на Facebook-сторінці представниця "Дружини воїна" Наталія Кушніренко.

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