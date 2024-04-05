У Бучанському центрі "Дія.Бізнес" проведуть тренінги для підприємців

На Київщині у Бучанському центрі "Дія.Бізнес" заплановані низка заходів для підприємців.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Зазначається, що тренінги будуть корисні тим, хто прагне підвищити навички та масштабувати бізнес. У квітні відбудуться такі заходи:

1. "Управління командою" для менеджерів, HR-фахівців, власників бізнесу та усіх, хто хоче навчитися ефективно керувати командою. Відбудеться 10 квітня о 17:00.

2. "єРобота для УБД та членів сімей". Відбудеться 11 квітня об 11:00.

3. "Залучення грантового фінансування для бізнесу — індивідуальна консультація. Відбудеться 8 та 10 квітня, час буде призначено відповідно до черги реєстрації.

4. "Системна робота компанії: реальність, а не міф". Відбудеться 17 квітня о 17:00.

5. "Жіночий бізнес як запорука сталого розвитку України". Відбудеться 23 квітня об 11:00.

6. "Покрокова інструкція дослідження ЦА: ефективно та безбюджетно". Відбудеться 25 квітня о 17:00.

7. "Чат-бот для бізнесу". Відбудеться 26 квітня о 17:00.