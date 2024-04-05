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Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
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Померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва

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Гульнара Курталієва
Гульнара Курталієва. Facebook/Рефат Чубаров

Сьогодні, 5 квітня 2024 року, після тяжкої тривалої хвороби у віці 65 років у Києві померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

Гульнара працювала журналісткою кримськотатарської газети "Авдет" — друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року. Пізніше Гульнара Курталієва довгі роки працювала кореспондентом агентства "Укрінформ".

Дженазе (похорон) відбудеться 6 квітня о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою с. Чайки вул. Винниченка, 7, повідомив Чубаров.

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