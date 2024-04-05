На фронті загинув 23-річний військовий з Луганщини: його поховають в Ірпені

На фронті загинув 23-річний військовий з Луганщини Ярослав Тремполець. Хлопця поховають в Ірпінській громаді на Київщині.

Про це повідомляє міський голова Олександр Маркушин.

Ярослав народився та виріс у місті Старобільськ на Луганщині. Після школи продовжив навчався у столичному військовому інституті телекомунікацій та інформатизації. Потім рік служив у лавах ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення він навчався в академії у Львові на ІТ-спеціаліста. Хлопець змінив студентські аудиторії на окопи: був головним сержантом стрілецького взводу.

Військовий брав участь в боях на передовій під Бахмутом та Куп'янськом. Життя Ярослава обірвалось 28 березня під час виконання бойового завдання у районі села Семенівка на Донеччині.

У хлопця залишились батьки та два брати, які нині живуть в Ірпінській громаді. Його поховають в Ірпені на Алеї пам'яті захисників України. Про час та місце повідомлять додатково.