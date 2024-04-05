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У пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" частково відновили пропуск вантажівок
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У пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" частково відновили пропуск вантажівок

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Блокування пункту пропуску "Рава-Руська"
Дорога до пункту пропуску "Рава-Руська", листопад 2023 року. Фото: Суспільне Львів

Ввечері, 5 квітня, у пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" польські фермери частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.

Про це повідомили у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", — повідомили у Держприкордонслужбі.

Станом на 5 квітня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску — це "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.

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