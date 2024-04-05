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Військові РФ 14 разів намагались штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонщини — Генштаб
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Військові РФ 14 разів намагались штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонщини — Генштаб

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ЗСУ, армія, український військовий
Український захисник на бойовій позиції. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Херсонському напрямку військові РФ протягом доби 14 разів намагались штурмувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, всі спроби російської армії були невдалими.

Також війська РФ завдали авіаційних ударів в районі Зміївки, з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Серед них Херсон, Золота Балка, Токарівка, Інженерне та Тягинка, — йдеться у зведенні.

Також відомо, що російські військові кілька разів за день атакували з безпілотників Берислав. Спочатку було відомо про трьох поранених, пізніше, внаслідок чергового удару, травмувався ще один чоловік.

Зранку російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

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