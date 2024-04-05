У Краматорську Донецької області, відремонтують багатоквартирний будинок, пошкоджений вибуховою хвилею 18 березня 2022 року внаслідок російського обстрілу. На це витратять 62,7 мільйона гривень. Його планують відремонтувати до кінця наступного року.

Про це йдеться у повідомленні міської ради.

"Наразі будинок є непридатним для життя – пошкоджено стіни, дах, вікна, двері. Комісія, яка проводила оцінку будівлі, визнала її придатною для відновлення. У березні цього року міська рада провела тендер і уклала договір на проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку", — розповіли у міській раді.

За даними сайту Prozorro, ремонт робитиме ТОВ "БТ "РЕНЕСАНС".

Відповідно до договору, підрядник, зокрема, штукатуритиме фасади, утеплення стіни та відкосів фасаду в всередині застелених балконів.

В адміністрації міста додали, що зараз в будинку проводять підготовчі роботі – розбирають аварійні конструкції всередині та зовні, демонтують дах та плити, розбирають технічний поверх та встановили паркан.

"Там відновлять під'їзди, дах, технічне приміщення. Мешканці будинку зможуть податися за програмою єВідновлення, щоб отримати гроші на ремонт", — уточнили в міськраді.

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