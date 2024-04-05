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"Для того, щоб бути впевненою у собі": у Миколаєві тривають безплатні курси самооборони для жінок
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"Для того, щоб бути впевненою у собі": у Миколаєві тривають безплатні курси самооборони для жінок

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У просторі "Затишно space" у Миколаєві станом на п'яте квітня тривають безплатні курси самооборони для жінок. Тут навчають основним способам самозахисту, які учасниці відпрацьовують на заняттях.

Про те, як відбуваються заняття дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Юлія — тренерка курсів, яка займається айкідо Бойове мистецтво, особливістю якого є використання кидків і захватів.понад 10 років. Говорить, принцип цього виду спорту — самозахист.

"Ми хочемо допомогти якомога більшій кількості жінок вміти себе захищати та за себе постояти. У програмі наших тренувань: захист від атак, виходити з різних ситуацій, якщо тебе притискають до стіни, хватають ззаду, завдають удару, тобто ми кожну ситуацію будемо розбирати", — пояснює Юлія.

Тренерка курсу Юлія.
Тренерка курсу Юлія. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Тренування з самооборони розпочинається з розминки. Далі освоєння першого прийому самооборони. Набуті навички жінки відпрацьовують в парах. Альона — переселенка з Мелітополя, прийшла на курси, аби навчитись захищати себе.

"Насправді, саме цілі якоїсь немає. Я вважаю, що зараз такий час, коли кожна жінка повинна вміти й розуміти, як саме вона може себе захистити, або хоча б розуміти, які дії можна робити в тій чи іншій ситуації", — зазначає жінка.

Учасниця курсу Альона.
Учасниця курсу Альона. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Ще одна з учасниць курсу Анна відвідала своє перше тренування. Впевнена, такі заняття необхідні всім.

"Завжди жінці для того, щоб бути впевненою та нормально себе почувати, треба приходити на такі курси. Мені здається, це такий мастхев, навіть у базовій освіті, у школі, дівчатам та й хлопцям, власне. Це нормально бути впевненим у собі, коли ти виходиш на вулицю", — розповідає Анна.

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Курси з самооборони у Миколаєві. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
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Курси з самооборони у Миколаєві. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
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Курси з самооборони у Миколаєві. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв
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Курси з самооборони у Миколаєві. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Долучилися до курсу з самооборони вісім жінок, загалом планується п'ять занять.

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