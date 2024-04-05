У так званому Міністерстві держбезпеки невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) заявили, що сьогодні, 5 квітня, безпілотник атакував військову частину Міноборони у Рибницькому районі, за шість кілометрів від кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Сьогодні о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину міністерства оборони ПМР у Рибницькому районі, за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону. Метою була станція радіолокації, якій були нанесені незначні пошкодження, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", — заявили там.

Своєю чергою у молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що проаналізували інформацію щодо можливого інциденту і заявили, що "низка викликів у регіоні, спрямованих на викликання паніки та напруги — триває". Зокрема, для привернення уваги до регіону.

"З'ясування обставин та кваліфіковані розслідування можуть проводити лише компетентні за законом юридичні органи, які, однак, не мають доступу до цільового периметра", — йдеться у повідомленні.

У коментарі Суспільному представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до цієї події й точно "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

"В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем" — додав представник ГУР МО.

17 березня російські та придністровські ЗМІ також повідомляли, що військову частину у невизнаному Придністров’ї нібито атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару було знищено військовий вертоліт.

Зі свого боку у молдовському Бюро політики реінтеграції тоді повідомили, що зв’язались з іншими держорганами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією заявили, що "даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що атака дроном військової частини у Придністров'ї — це "російська провокація".