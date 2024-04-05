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На Рівненщині внаслідок ДТП загинули бабуся та онук
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На Рівненщині внаслідок ДТП загинули бабуся та онук

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Наслідки смертельної ДТП
Наслідки смертельної ДТП. Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині у Сарненському районі внаслідок ДТП загинули двоє людей — водій та його бабуся. Сестру керманича — госпіталізували. За даними слідства, водій не впорався із керуванням та врізався у відбійник.

Про це повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

За її інформацією, аварія трапилася вночі 6 квітня на автодорозі Клесів — Олексіївка — Вири, між селами Клесів та Федорівка. В машині їхала родина — бабуся із онуками. Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і повертались додому у село Вири.

"Водій автомобіля "Volkswagen Golf", 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, який повністю пронизав легковик", — зазначила Марія Юстицька.

Унаслідок ДТП загинув водій та його 67-річна бабуся. 19-річну рідну сестру водія госпіталізували до реанімації, вона отримала тяжкі травми.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували травмовану дівчину та двох загиблих.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

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