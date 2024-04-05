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За перший квартал 2024 року у Криму окупанти провели 33 обшуки, 41 затримання і 43 арешти— КРЦ
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За перший квартал 2024 року у Криму окупанти провели 33 обшуки, 41 затримання і 43 арешти— КРЦ

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ФСБ РФ
Ілюстративне фото. ФСБ РФ

За перший квартал 2024 року окупаційні силовики провели в Криму 33 обшуки, 28 з яких відбулися у будинках кримських татар.

Про це повідомляє Кримськотатрський ресурсний центр (КРЦ) у своєму аналізі порушень прав людини у Криму за перший квартал 2024 року.

Також було зафіксовано 41 затримання, або утримання, 46 допитів, опитувань і бесід, а також 43 арешти з боку окупаційних силовиків.

У 18 із 41 випадку затримання було проведено щодо кримських татар.

"За I квартал 2024 року було зафіксовано 41 затримання, 18 – щодо кримських татар. Жителів Криму затримували за підозрою у причетності до заборонених у РФ організацій "Хізб ут-Тахрір", батальйону імені Номана Челебіджихана, за дискредитацію ЗС РФ тощо», – зазначив голова КРЦ Ескендер Барієв.

За І квартал 2024 року зафіксовано 43 випадки арештів, з них 25 – щодо представників корінного кримськотатарського народу. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано 83 (54), а у 2022 – 31 (28).

"Із 43 випадків 24 – нові арешти, 4 – вироки, 4 – адмінарешти, 12 – продовження термінів утримання під вартою", – пояснила менеджер із комунікацій КРЦ Тетяна Савчук.

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