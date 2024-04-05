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ДСНС ліквідувало перше цьогоріч загоряння торфу на Київщині
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ДСНС ліквідувало перше цьогоріч загоряння торфу на Київщині

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Рятувальники ліквідовують загоряння торфу поблизу села Михайлівка-Рубежівка, 5 квітня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

Поблизу села Михайлівка-Рубежівка загасили перше загоряння торфу на території Київської області в 2024 році.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

5 квітня під час моніторингу стану екосистем рятувальники виявили окремі осередки загоряння торфу на площі 0,002 в Ірпінській громаді.

новина
Рятувальники ліквідовують загоряння торфу поблизу села Михайлівка-Рубежівка, 5 квітня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

новина
Рятувальники ліквідовують загоряння торфу поблизу села Михайлівка-Рубежівка, 5 квітня 2024 р. Фото: ДСНС Київщини

На місці виклику працювали 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

У ДСНС зазначають, що це перший в цьому році випадок загоряння торфу в області. Його вдалося ліквідувати ще на початковій стадії.

Що відомо про пожежі в екосистемах на Київщині

Через почастішання пожеж у відкритих зонах вогнеборці Київщини почали моніторити екосистеми за допомогою квадрокоптера.

На початку березня виявили масштабне загоряння трав'яного настилу в Гостомелі. На місце події викликали представників ДСНС. Також загоряння трави ледь не стало причиною знищення місцевого цвинтаря та поруч розташованих житлових будинків.

Тричі за добу пожежники виїжджали в Бородянці на вулицю Травневу, де зайнялось поле та згоріли копиці сіна. З'ясувалося, що всі три рази траву підпалювала однай й та ж місцева бабуся.

Лише за одну добу, 5 березня 2024 року, рятувальники 17 разів виїздили на гасіння сухої трави чи сміття. Займання в екосистемах зафіксували того дня у 5 районах області, загалом вигоріли близько 10 га території.

У Державній службі з ліквідації надзвичайних ситуацій поінформували, що 27 лютого 2024 року виїжджали на 3 виклики. Рятувальники гасили загорання трав'яного настилу у Броварському районі поза межами Березані в районі Жовтневого кладовища. Також на виклик виїжджали до смт Калита, там горіло сміття за приватним житловим будинком. В Обухівському районі була пожежа у с. Семенівка — горіла суха рослинність.

9-10 березня 2024 року, рятувальники ліквідували на Київщині 136 осередків пожеж в екосистемах. Вигоріла суха трава на загальній площі 67 га.

Спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як акт диверсії.

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