Будівельна компанія з Київщини не сплатила податки на понад 8 млн грн

На Київщині директорка будівельного підприємства підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними правоохоронців, приватне підприємство впродовж двох років умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість.

Компанія надавала державними та комунальними підприємствами послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів директорка не відображала господарські операції в податковій звітності.

Наразі керівнику підприємства повідомили підозру через ухилення від сплати податків за ч. 2 ст. 212 ККУ та обрали запобіжний захід.