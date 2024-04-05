Обрали нову директорку. Що відомо про конфлікт у львівській школі №96

У львівській школі №96 триває конфлікт через обрання нової директорки. Ярина Нечепурна, яка виграла конкурс на посаду, не може приступити до роботи. Бо ексдиректорка Галина Михайлик каже, що конкурс на посаду відбувся із порушеннями, тож не допускає новообрану директорку до робочого місця. Керівник міського управління освіти Андрій Закалюк каже, що через конфлікт у школі №96 викладачі не отримують зарплату, а учні — атестат.

Суспільне поспілкувалося з усіма сторонами конфлікту.

5 квітня вчителі львівської школи №96 вийшли на підтримку колишньої директорки Галини Михайлик. Зараз жінка працює на посаді заступниці директорки. Вона каже, що її змушували погодитися на конкурс після закінчення контракту.

"Колектив школи та батьківська громада багато разів робили звернення, запрошували представників управління освіти, щоби пояснити. Нас не чули, до нас ніхто не приходив, мене змушували погодитися на конкурс після закінчення контракту", – розповідає Галина Михайлик.

Вчора, 4 квітня, керівник міського управління освіти Андрій Закалюк опублікував відео із школи №96. На відео, за словами Закалюка, група людей не дала можливості новообраній директорці Ярині Нечепурній потрапити на робоче місце.

"Ми підійшли під двері школи та нас кілька хвилин взагалі не пускали, тобто вхідні двері були просто закриті. Ми через вікно, скло показували, свої посвідчення, що ми працівники Львівської міської ради, що працюємо у сфері освіти, ніхто абсолютно на це не реагував, пізніше, ми так розуміємо, охороною була дана вказівка, все ж таки нас впустити через цей поріг. Нам відкрили двері, ми намагалися пройти до кабінету директора, але тут збіглися працівники", – каже Андрій Закалюк.

Керівник управління освіти каже, колишня директорка Галина Михайлик була керівником школи впродовж двох років. У лютому цього року в жінки закінчився термін дії трудового договору.

"Нами не був продовжений контракт, бо були підстави, щоб не продовжувати, а саме пов'язано це з фінансами, це було пов'язано з цим, що була прийнята мама на роботу, мамі виписувалися премії. Це не було узгоджено згідно з законодавством, оскільки це — конфлікт інтересів, в нас є погодження усіх закупівель, оскільки йде війна вони не робили цього", – пояснює Закалюк.

За його словами, через конфлікт у школі №96 викладачі не отримають зарплату, а учні — атестат. Колишня директорка Галина Михайлик тепер працює на посаді заступниці директорки. Жінка спростовує слова Андрія Закалюка.

"Зі сторони Андрія Закалюка є упереджене ставлення, оскільки є постійні цькування і залякування, мене, як особистості, й погрози, що я мушу поступитися, що я маю прийняти правильне рішення. Погрожують невиплатою грошей, харчуванням, невидачею атестатів. Я хочу сказати, і спростувати це все, оскільки харчування проводиться, дітей харчують, і щодо атестатів, замовлення документів на 9, 11 та 4 класи є подано школою", – каже Галина Михайлик.

Ольга Ковальчук — мама 8-класниці. Жінка каже, що задоволена змінами, які відбулися за два роки у школі.

"Благоустрій школи дуже сильно змінився. Не забуваймо, що в Україні війна, і в дітей навчання постійно офлайн, ми не займаємося онлайн взагалі, бо для цього в нас зробили прекрасне бомбосховище, мають можливість наші діти навчатися. Те, що відбувається — це абсолютно несправедливо, тому проти того і батьки, і вчителі", – каже Ольга Ковальчук.

Інша мама позитивно ставиться до зміни директора. Та заради безпеки своєї дитини, просила не вказувати її дані та показувати обличчя.

"Були зібрані гроші на наш клас, і невідомо куди вони пішли, по-перше. По-друге, я особисто бачила, асистенти казали, що не є добре ставлення зі сторони завучів. Там були підвищені тони на учнів", – каже мама школярки.

15 березня згідно з наказом міського управління освіти Ярину Нечепурну призначили директоркою школи №96, та ще жодного разу вона не змогла потрапити до школи.

"Люди в межах правового поля не погоджуються вирішувати, відбувається це тільки таким чином, що мене не допускають до робочого місця, щоб я могла виконувати свої обов’язки. Відповідно до цього, в першу чергу, страждають діти, які не повинні бути свідками таких ситуацій, бо ми як державний заклад освіти повинні забезпечити комфортне середовище для дітей і якісну освіту", – каже Ярина Нечепурна.

За словами речниці патрульної поліції Катерини Рибій, обидві сторони написали заяви.

"Їх зареєстрували у відділі поліції, далі триватиме кваліфікація подій", – каже Катерина Рибій.