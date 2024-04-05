"Наскільки було страшно, голосно": жителі Запоріжжя про обстріл армією РФ

Сьогодні удень, 5 квітня, армія РФ п'ять разів атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань заклади торгівлі та харчування, багатоповерхові та приватні будинки, автівки. Три людини загинули, ще дев'ятнадцять — дістали поранень.

Місце обстрілу в Запоріжжі. 05.04.2024. Суспільне Запоріжжя

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя побували на місці події та поспілкувалися з очевидцями.

Заклад торгівлі, пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Житель Запоріжжя Артур разом зі своїм батьком — працівники закладу торгівлі, який було пошкоджено внаслідок вибуху. Чоловіка на момент обстрілу в приміщенні не було, тож йому зателефонували співробітники:

"Злякалися. Є пару моментів на стелі, столи винесло. Мене тут не було, були мої співробітники. Я телефонував, вони не брали слухавку. І коли приїхав, сиділи у підвалі в готелі, а тут оце все відбувається".

Артур, житель Запоріжжя. Суспільне Запоріжжя

На місці обстрілу Артур бачив двох поранених — чоловіка та жінку, яким медики надавали допомогу.

Наслідки обстрілу Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Автівка, пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Альона, продавчиня одного із пошкоджених магазинів, стала очевидицею обстрілу. Після першого вибуху вона сховалася у туалеті, аби захиститися від уламків — це її врятувало, поділилася пережитим жінка:

"Тоді, коли був цей вибух, я не знаю, я просто прийшла до тями — в мене випали з туалета двері, я була на дверях. Як мене викинуло, я не пам'ятаю, просто якийсь час нічого не чула і не бачила. Тільки почула, як люди, рятувальники з вулиці кричали: "Чи тут живі, чи ні?".

Альона, продавчиня одного із магазинів, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Запоріжжя, 05.04.2024. Суспільне Запоріжжя

Альона розповіла, що на момент обстрілу в магазині не було відвідувачів. Після огляду медиків, жінку відпустили додому:

"Не розуміла зовсім, жива — не жива, болить — не болить, я нічого не відчувала просто. Медики оглянули, сказали, що все добре. Тоді я вийшла надвір, сіла на лавочку і просто не могла розмовляти, не могла води навіть попити. Отак все. Зараз трошки відпустило. Болить голова, а так все..."

Один із магазинів, пошкоджений внаслідок обстрілу Запоріжжя армією РФ 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Магазин, пошкоджений у результаті вибуху від обстрілу армією РФ. Запоріжжя, 05.04.2024 року. Суспільне Запоріжжя

Серед тих, хто отримав поранення внаслідок російського обстрілу, стала жителька Запоріжжя Вікторія. У момент вибуху жінка перебувала поряд із магазином — вона дістала поранення уламками скла:

"Я якраз стояла біля магазину і вибух відбувся сильний. І все посипалося скло, иходить в ногу осколок сильно. Слава Богу, що жива. Таки, мабуть, дуже сильний жах просто. Це наскільки було страшно, голосно, що це навіть не можна словами ніяк".

Вікторія, жителька Запоріжжя, яка дістала травм внаслідок російського обстрілу. 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Вікторія, яка дістала поранення ноги уламком від скла внаслідок вибуху. Запоріжжя, 5 квітня 2024 року. Суспільне Запоріжжя

Нині на місці обстрілу працюють правоохоронці та медики. Місцева влада проводить оцінку пошкоджень, отриманих внаслідок російського обстрілу.

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