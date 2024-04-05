На Миколаївщині правоохоронці зупинили нелегальний продаж зброї. Двох жителів Вознесенського району, віком 34 та 56 років, підозрюють у виготовленні, зберіганні та реалізації зброї й боєприпасів.

Про це п'ятого квітня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними справи, чоловіки виготовляли продукцію у майстернях, що облаштували за місцем проживання. Клієнтів шукали на сайті з продажу зброї та боєприпасів, а товар відправляли замовникам поштою по всій Україні.

Боєприпаси та набої, вилучені у підозрюваних. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Під час обшуків у чоловіків вилучили:

понад 1000 патронів, та приладдя для їх виготовлення;

два станки для спорядження нарізних набоїв;

автомат АК-74, гранату Ф-1;

складові частини для виготовлення боєприпасів (капсулі, гільзи, кулі, порох) тощо.

Затриманим слідчі повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Гільзи, які були вилучені у чоловіків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Станом на п'яте квітня 2024 року правоохоронці встановлюють можливих причетних людей та звідки надходила зброя.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.