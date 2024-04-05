На Миколаївщині правоохоронці зупинили нелегальний продаж зброї. Двох жителів Вознесенського району, віком 34 та 56 років, підозрюють у виготовленні, зберіганні та реалізації зброї й боєприпасів.
Про це п'ятого квітня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними справи, чоловіки виготовляли продукцію у майстернях, що облаштували за місцем проживання. Клієнтів шукали на сайті з продажу зброї та боєприпасів, а товар відправляли замовникам поштою по всій Україні.
Під час обшуків у чоловіків вилучили:
- понад 1000 патронів, та приладдя для їх виготовлення;
- два станки для спорядження нарізних набоїв;
- автомат АК-74, гранату Ф-1;
- складові частини для виготовлення боєприпасів (капсулі, гільзи, кулі, порох) тощо.
Затриманим слідчі повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті Частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України.передбачає до семи років позбавлення волі.
Станом на п'яте квітня 2024 року правоохоронці встановлюють можливих причетних людей та звідки надходила зброя.
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