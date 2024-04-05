НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Набої, автомат та боєприпаси: у майстерні на Миколаївщині незаконно виготовляли зброю — поліція
КРИМІНАЛЗброяПРОКУРАТУРАПОЛІЦІЯРегіони

Набої, автомат та боєприпаси: у майстерні на Миколаївщині незаконно виготовляли зброю — поліція

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Затримання підозрюваних.
Затримання підозрюваних. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

На Миколаївщині правоохоронці зупинили нелегальний продаж зброї. Двох жителів Вознесенського району, віком 34 та 56 років, підозрюють у виготовленні, зберіганні та реалізації зброї й боєприпасів.

Про це п'ятого квітня повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними справи, чоловіки виготовляли продукцію у майстернях, що облаштували за місцем проживання. Клієнтів шукали на сайті з продажу зброї та боєприпасів, а товар відправляли замовникам поштою по всій Україні.

Боєприпаси та гвинтівка, які були вилучені у підозрюваних.
Боєприпаси та набої, вилучені у підозрюваних. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Під час обшуків у чоловіків вилучили:

  • понад 1000 патронів, та приладдя для їх виготовлення;
  • два станки для спорядження нарізних набоїв;
  • автомат АК-74, гранату Ф-1;
  • складові частини для виготовлення боєприпасів (капсулі, гільзи, кулі, порох) тощо.

Затриманим слідчі повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті Частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України.передбачає до семи років позбавлення волі.

Гільзи, які були вилучені у чоловіків.
Гільзи, які були вилучені у чоловіків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.

Станом на п'яте квітня 2024 року правоохоронці встановлюють можливих причетних людей та звідки надходила зброя.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот судді.
Вбив товариша по чарці: миколаївський суд відправив до СІЗО військовослужбовця, підозрюваного у смертельних побоях
Суддя Петро Тишкун
На Рівненщині суд зобов'язав прочитати "Кайдашеву сім'ю": суддя пояснив, чому ухвалив такий вирок
Михайло Шпір, підозра у державній зраді
Проросійському пропагандисту з Франківська Михайлу Шпіру заочно повідомили підозру у державній зраді — СБУ
У Києві затримали псевдомінера
За жарт може опинитися на 8 років у в'язниці: у Києві затримали псевдомінера
На початок