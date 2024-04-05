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Перші тюльпани розквітли в Києві: де можна помилуватись квітами
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Перші тюльпани розквітли в Києві: де можна помилуватись квітами

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тюльпани
Тюльпани в центрі Києва. Фото: КМДА

На початку квітня в центрі Києва вже розквітли перші тюльпани.

Про це повідомляє КМДА.

Тюльпани можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі, парку ім. Тараса Шевченка, Пейзажній алеї, поруч із Міністерством закордонних справ.

Перші тюльпани розквітли в Києві: де можна помилуватись квітами
Тюльпани в центрі Києва. Фото: КМДА

Також ці квіти "Київзеленбуд" висаджував на таких локаціях:

Деснянський район:

  • проспект Романа Шухевича;
  • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
  • сквер ім. В'ячеслава Веремія;
  • парк "Деснянський";
  • парк "Фестивальний";
  • парк "Молодіжний";
  • сквер на площі Анкари;
  • парк "Кіото".

Дніпровський та Дарницький райони:

  • транспортна розв'язка біля м. "Чернігівська";
  • сквер ім. О. Кошиця;
  • проспекті М. Бажана;
  • транспортна розв'язка біля м. "Лівобережна";
  • парк "Перемога";
  • парк на Русанівській набережній.

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
  • Голосіївська площа;
  • Голосіївський проспект;
  • сквер Героїв Маріуполя;
  • Одеська площа;
  • вул. Саперно-Слобідська;
  • вул. Миколи Грінченка;
  • сквер Миру;
  • Либідська площа;
  • сквер на вул. Івана Федорова.

Оболонський район:

  • парк "Наталка";
  • парк "Пуща-Водиця";
  • вул. Прирічна;
  • Оболонський проспект (інсталяція у вигляді карти України).

Печерський район:

  • бульвар Лесі Українки;
  • Наводницький парк;
  • бульвар Миколи Міхновського.

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • сквер № 1 та № 2 на Контрактовій площі;
  • сквер на Щекавицькій площі.

Святошинський район:

  • на розв'язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги;
  • Берестейський проспект, 97, 112.

На період воєнного стану на території Співочого поля квіткові виставки не висаджують і не проводять.

Також навесні в центрі столиці мають розквітнути понад 115 тисяч тюльпанів, які подарували Нідерланди в минулому році.

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