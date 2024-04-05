Перші тюльпани розквітли в Києві: де можна помилуватись квітами

На початку квітня в центрі Києва вже розквітли перші тюльпани.
Про це повідомляє КМДА.
Тюльпани можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі, парку ім. Тараса Шевченка, Пейзажній алеї, поруч із Міністерством закордонних справ.
Тюльпани в центрі Києва. Фото: КМДА
Також ці квіти "Київзеленбуд" висаджував на таких локаціях:
Деснянський район:
- проспект Романа Шухевича;
- парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
- сквер ім. В'ячеслава Веремія;
- парк "Деснянський";
- парк "Фестивальний";
- парк "Молодіжний";
- сквер на площі Анкари;
- парк "Кіото".
Дніпровський та Дарницький райони:
- транспортна розв'язка біля м. "Чернігівська";
- сквер ім. О. Кошиця;
- проспекті М. Бажана;
- транспортна розв'язка біля м. "Лівобережна";
- парк "Перемога";
- парк на Русанівській набережній.
Голосіївський район:
- Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
- Голосіївська площа;
- Голосіївський проспект;
- сквер Героїв Маріуполя;
- Одеська площа;
- вул. Саперно-Слобідська;
- вул. Миколи Грінченка;
- сквер Миру;
- Либідська площа;
- сквер на вул. Івана Федорова.
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- парк "Пуща-Водиця";
- вул. Прирічна;
- Оболонський проспект (інсталяція у вигляді карти України).
Печерський район:
- бульвар Лесі Українки;
- Наводницький парк;
- бульвар Миколи Міхновського.
Подільський район:
- Куренівський парк;
- сквер № 1 та № 2 на Контрактовій площі;
- сквер на Щекавицькій площі.
Святошинський район:
- на розв'язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги;
- Берестейський проспект, 97, 112.
На період воєнного стану на території Співочого поля квіткові виставки не висаджують і не проводять.
Також навесні в центрі столиці мають розквітнути понад 115 тисяч тюльпанів, які подарували Нідерланди в минулому році.
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