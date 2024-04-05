Перші тюльпани розквітли в Києві: де можна помилуватись квітами

На початку квітня в центрі Києва вже розквітли перші тюльпани.

Про це повідомляє КМДА.

Тюльпани можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі, парку ім. Тараса Шевченка, Пейзажній алеї, поруч із Міністерством закордонних справ.

Тюльпани в центрі Києва. Фото: КМДА

Також ці квіти "Київзеленбуд" висаджував на таких локаціях:

Деснянський район:

проспект Романа Шухевича;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

сквер ім. В'ячеслава Веремія;

парк "Деснянський";

парк "Фестивальний";

парк "Молодіжний";

сквер на площі Анкари;

парк "Кіото".

Дніпровський та Дарницький райони:

транспортна розв'язка біля м. "Чернігівська";

сквер ім. О. Кошиця;

проспекті М. Бажана;

транспортна розв'язка біля м. "Лівобережна";

парк "Перемога";

парк на Русанівській набережній.

Голосіївський район:

Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;

Голосіївська площа;

Голосіївський проспект;

сквер Героїв Маріуполя;

Одеська площа;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Миколи Грінченка;

сквер Миру;

Либідська площа;

сквер на вул. Івана Федорова.

Оболонський район:

парк "Наталка";

парк "Пуща-Водиця";

вул. Прирічна;

Оболонський проспект (інсталяція у вигляді карти України).

Печерський район:

бульвар Лесі Українки;

Наводницький парк;

бульвар Миколи Міхновського.

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер № 1 та № 2 на Контрактовій площі;

сквер на Щекавицькій площі.

Святошинський район:

на розв'язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги;

Берестейський проспект, 97, 112.

На період воєнного стану на території Співочого поля квіткові виставки не висаджують і не проводять.

Також навесні в центрі столиці мають розквітнути понад 115 тисяч тюльпанів, які подарували Нідерланди в минулому році.