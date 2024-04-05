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У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов'язаних від 18 до 25 років
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У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов'язаних від 18 до 25 років

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У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки
Підготовка населення до національного спротиву, Київ. Фото: КМВА/Telegram

У Києві протягом 2023-24 років суттєво наростили базу підготовки містян до національного спротиву. Торік пройшли навчання понад 25 тисяч киян.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

"Створено муніципальний Центр підготовки до національного спротиву (в складі комунальної організації "Муніципальна охорона"), розгорнуто власний навчальний полігон. Крім того, розгорнуті об'єкти для проведення занять із сучасною навчально-матеріальною базою у 4-х районах міста Києва", — йдеться у дописі.

У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов'язаних від 18 до 25 років
Підготовка населення до національного спротиву, Київ. Фото: КМВА/Telegram

Також з 2023 року столична влада тісно співпрацює з вищими навчальними закладами Києва для залучення молоді до занять. Вже пройшли підготовку понад 4 тисяч студентів.

"Сьогодні ми опрацьовуємо спільно з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки питання щодо розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов’язаних міста віком від 18 до 25 років", — повідомив Сергій Попко.

У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов'язаних від 18 до 25 років
Підготовка населення до національного спротиву, Київ. Фото: КМВА/Telegram

Також посадовець нагадав, що усі мешканці столиці можуть долучитися до безоплатної підготовки до національного спротиву.

"Кожному пропонується послідовне проходження одно- та п’ятиденних програм із завершенням навчання комплексним контрольним заняттям на полігоні з видачею відповідного сертифікату", — розповів Попко.

У Києві готуються до розгортання загальновійськової підготовки усіх військовозобов'язаних від 18 до 25 років
Підготовка населення до національного спротиву, Київ. Фото: КМВА/Telegram

Він також закликав ветеранів війни, які мають бойовий досвід та лідерські якості, приєднатися до когорти інструкторів.

"Це стане для вас і працевлаштуванням з достойною зарплатнею, і свого роду реабілітацією", — зазначив начальник КМВА.

Для реєстрації на навчання з підготовки до національного спротиву необхідно заповнити форму за посиланням.

Раніше повідомлялося, що на Київщині в обласному Центрі підготовки населення до національного спротиву розпочався перший безкоштовний курс для цивільних.

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