Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо

Що відомо про вибухи на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти були частково зруйновані.

Згодом глава СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації. За його словами, спецслужба виношувала ідею підриву мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Було зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про загибель на мості чоловіка та жінки з регіону.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що атака на Кримський міст — спецоперація СБУ та ВМС. Там заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту "розкриють після Перемоги".