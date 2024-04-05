Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо

В окупованому Криму тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.
UPD. Рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.
UPD_1. О 19:17 рух мостом знову перекрили.
Разом з тим о 19:35 повітряну тривого оголосили у Севастополі, повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.
Він також зазначив, що військові використовують табельні засоби маскування в Севастопольській бухті.
Що відомо про вибухи на Кримському мосту
Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти були частково зруйновані.
Згодом глава СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації. За його словами, спецслужба виношувала ідею підриву мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти.
У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Було зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про загибель на мості чоловіка та жінки з регіону.
Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що атака на Кримський міст — спецоперація СБУ та ВМС. Там заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту "розкриють після Перемоги".
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