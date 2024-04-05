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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо
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Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо

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кримський міст, керченський міст
Кримський міст. Ілюстративне фото. Відновлений рух на Кримському мосту 14 жовтня 2023 року. Фото: t.me/mkhusnullin

В окупованому Криму тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.

UPD. Рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

UPD_1. О 19:17 рух мостом знову перекрили.

Разом з тим о 19:35 повітряну тривого оголосили у Севастополі, повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.

Він також зазначив, що військові використовують табельні засоби маскування в Севастопольській бухті.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сталася пожежа. Два автомобільні прольоти були частково зруйновані.

Згодом глава СБУ Василь Малюк розповів деталі спецоперації. За його словами, спецслужба виношувала ідею підриву мосту ще з весни 2022 року, за весь час розглядалися різні варіанти.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Було зруйновано одну секцію, ще одна — пошкоджена. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про загибель на мості чоловіка та жінки з регіону.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що атака на Кримський міст — спецоперація СБУ та ВМС. Там заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мосту "розкриють після Перемоги".

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