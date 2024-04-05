Ремонт будинків та енергоефективність: які програми діють у Львові та області

Мешканці львівських ОСББ та житлово-будівельних кооперативів можуть отримати безвідсоткову позику від міста на першочергові ремонтні роботи у будинках, проведення заходів енергоефективності та доступності. Також програми із енергозбереження для будинків діють на Львівщині.

Що передбачають такі програми та як ними скористатися, дізнавалося Суспільне.

Як розповів директор міського департаменту житлового господарства Орест Тимчишин, Львів першим із обласних центрів доєднався до програми "Револьверний фонд", яку адмініструє "Асоціація енергоефективних міст України". Це один з інструментів, який дає можливість ОСББ міста краще обслуговувати свій житловий фонд.

"ОСББ можуть звернутися до нас і отримати короткостроковий кредит на проведення заходів енергоефективності, заходів доступності чи проведення якихось термінових відновлювальних робіт", — каже Орест Тимчишин.

Максимальна сума позики не повинна перевищувати надходження зі сплати за обслуговування будинку за півроку. Тобто якщо ОСББ збирає на рік 100 тисяч гривень, вони можуть отримати 50 тисяч гривень позики.

"На заходи енергоефективності, утеплення, це заміна вікон, заходи з доступності до будівлі, заходи з ремонту інженерних мереж. Припустимо, потрібно провести оперативно заміну каналізаційного випуску з будинку. От воно зламалося, просіло і потрібно вже виконувати роботи. В ОСББ коштів таких на рахунку немає, в них є два варіанти: або терміново збирати з мешканців кошти додаткові, або брати кредити. Якщо в банку це відсотки і це довша процедура, то по "Револьверному фонду" це не коштує нічого", — пояснює директор департаменту.

Наразі на такі виплати скерували 1 мільйон гривень. Гроші мешканцям потрібно повернути протягом року.

"По завершенню робіт вони звітуються про виконання і починають повернення. Після повернення коштів ОСББ може звернутися повторно на комісію, якщо їм потрібні гроші вже на якісь інші заходи. Пакет документів є абсолютно прозорий. Це є установчі документи, це є кошторис, це є підтвердження, що в них є усі діючі договори відповідно до норм чинного законодавства, фотофіксація наявного стану і описовий акт, в якому стані перебуває будинок, і протокол зборів правління, якщо статут дозволяє, або загальних зборів ОСББ, якщо сума перевищує норми статуту", — розповідає керівник міського відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.

Такою позикою наразі скористалося одне львівське ОСББ. Загалом у Львові станом на 1 березня цього року є 10 166 багатоповерхівок, з них 63%, тобто 6399, залишилися на балансі ЛКП.

"У нас є одна досить широка програма, затверджена ще в 2018 році — "Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, які були списані з балансу комунальних підприємств Львівської міської ради", також пізніше вона була доповнена будинками ЖБК та інших форм власності. Тобто усі співвласники багатоквартирних будинків Львова мають право звернутися по допомогу в ремонті основних конструктивних елементів будинку — покрівлі, несучих конструкцій, фундаментів, а також там передбачено заміну аварійних каналізаційних випусків", — додає Орест Тимчишин.

Програми із енергозбереження діють і на Львівщині. За словами міського голови Новояворівська Володимира Мацелюха, в місті усі багатоквартирні будинки мають ОСББ. Бо лише у такому статусі можна брати участь у програмах енергоефективності.

"Люди спочатку поставились так собі, як то брати кредит, нам ще хати позабирають. Але коли прийшли перші платіжки, і коли людям треба було повертати кредит, він був зовсім невеликий, там квартира мала близько 100$, якщо по курсу перевести, бо там були різні компенсатори. І цей будинок вийшов найдешевший у термомодернізації. Ми маємо 10 термомодернізованих будинків, ми маємо орієнтовно 25 встановлених індивідуально теплових пунктів", — говорить Володимир Мацелюх.

Фонд енергоефективності може відшкодувати ОСББ 40-50% від вартості виконаних робіт, а з обласного бюджету компенсація складає від 3 до 10%.

"У 2022 році в програмі обласній брало участь 22 ОСББ, на загальну суму було виплачено 3,3 млн. У 2023 році брало участь 14 ОСББ, відшкодовано 1,3 млн. І на сьогоднішній день також 14 ОСББ користується нашою програмою, відшкодовано близько 220 тисяч на сьогоднішній день. Ми відшкодовуємо від 5 до 15%, залежно від платоспроможності громади, фізичним особам, які провели заміну вікон, утеплення, придбання якогось енергоощадного обладнання. Вони так само заключають угоди з банком, в нас є визначені банки, підписані меморандуми і ми працюємо над ними", — каже директор обласного департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та ЖКГ Богдан Кейван.