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Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення
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Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення

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Обласна прокуратура затримала та повідомила про підозру у пособництві РФ жителю Херсонської області.

Про це повідомила в Telegram пресслужба обласної прокуратури.

Підозрюваним виявився 23-річний житель села Благодатне. Як повідомили в прокуратурі, восени 2022 року чоловік крав вугілля з місцевої школи і проводив незаконну вирубку деревини для забезпечення військових РФ сировиною для обігріву їх бойових позицій.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили бойову гранату "Ф-1" та запал до неї.

За вчинення злочину проти основ національної безпеки України та незаконне поводження з боєприпасами йому загрожує до 12 років ув’язнення, йдеться у повідомленні.

Раніше в СБУ повідомили, що заочно повідомили підозру у державній зраді проросійському пропагандисту Михайлу Шпіру. Під час захоплення Херсона його призначили "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" в окупаційній адміністрації. Він санкціонував підрив військами РФ вежі українських операторів мобільного зв’язку та телерадіомовлення на правобережжі.

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