З 12 квітня у Тернополі відбудуться зміни в організації дорожнього руху на шляхопроводі через залізничну колію від вулиці Руської до проспекту Степана Бандери.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської міської ради в соцмережі.

Це пов'язано зі станом окремих елементів моста, які впливають на експлуатаційні характеристики проїзної ділянки.

На шляхопроводі через залізничну колію обмежать рух для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн. Також водії повинні рухатися з дотриманням дистанції 10 метрів до іншого автомобіля.

На ділянці встановлять відповідні дорожні знаки. На цьому об’єкті будуть патрулювати правоохоронці.