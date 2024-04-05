Декілька підземних станцій київського метро обмежували роботу під час тривоги

Під час повітряної тривоги у Києві 5 квітня декілька підземних станцій метро працювали лише як укриття.
Про це повідомляє КМДА.
Надвечір 5 квітня поїзди метро курсували:
- червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
- зеленою лінією від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".
- поїзди синьої лінії у звичайному режимі.
Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Славутич" і "Видубичі" працювали у режимі укриття.
Пізніше в КМДА додали, що станція "Звіринецька" теж перейшла в режим роботи укриття. Через переповнення на платформі висадка пасажирів здійснюється на станції "Печерська".
Також метро не курсувало наземними ділянками. Після завершення повітряної тривоги рух поїздів відновили у звичайному режимі.