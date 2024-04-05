Декілька підземних станцій київського метро обмежували роботу під час тривоги

Під час повітряної тривоги у Києві 5 квітня декілька підземних станцій метро працювали лише як укриття.

Про це повідомляє КМДА.

Надвечір 5 квітня поїзди метро курсували:

червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

від станції "Академмістечко" до станції "Театральна"; зеленою лінією від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір". поїзди синьої лінії у звичайному режимі.

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Славутич" і "Видубичі" працювали у режимі укриття.

Пізніше в КМДА додали, що станція "Звіринецька" теж перейшла в режим роботи укриття. Через переповнення на платформі висадка пасажирів здійснюється на станції "Печерська".

Також метро не курсувало наземними ділянками. Після завершення повітряної тривоги рух поїздів відновили у звичайному режимі.