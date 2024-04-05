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Декілька підземних станцій київського метро обмежували роботу під час тривоги
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Декілька підземних станцій київського метро обмежували роботу під час тривоги

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Люди ховаються у метро під час повітряної тривоги в Києві, 22 березня 2024 р. Фото: КМДА/Олег Сидоряка

Під час повітряної тривоги у Києві 5 квітня декілька підземних станцій метро працювали лише як укриття.

Про це повідомляє КМДА.

Надвечір 5 квітня поїзди метро курсували:

  • червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";
  • зеленою лінією від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".
  • поїзди синьої лінії у звичайному режимі.

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Славутич" і "Видубичі" працювали у режимі укриття.

Пізніше в КМДА додали, що станція "Звіринецька" теж перейшла в режим роботи укриття. Через переповнення на платформі висадка пасажирів здійснюється на станції "Печерська".

Також метро не курсувало наземними ділянками. Після завершення повітряної тривоги рух поїздів відновили у звичайному режимі.

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