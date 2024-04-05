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Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні: поради медиків
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Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні: поради медиків

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Як вберегтися від укусів кліщів і хвороб, якими вони небезпечні
Кліщі у столичних парках. Фото: КМДА

У Києві з приходом тепла активізувалися кліщі. Укус цього паразита безболісний, проте може завдати серйозної шкоди здоров'ю людей і тварин. Столичні медики нагадали основні правила та поради, що допоможуть уникнути небезпеки, пов’язаної з цими комахами.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Кліщі переносять серйозні захворювання. На Київщині — найчастіше переносять хворобу Лайма серед людей, піроплазмоз — серед собак. У деяких регіонах України — кліщовий енцефаліт і туляремію.

"Якщо вкусив кліщ, необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Видаляти кліща краще також з допомогою фахівця. Це можна зробити в будь-якому травмпункті", — наголошують медики.

Якщо можливості звернутись до лікаря немає, потрібно провести видалення самостійно, обережно розхитуючи кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини.

"Важливо вилучити комаху разом із хоботком, а потім змастити рану 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився — скористуйтеся стерильною голкою. Після всіх маніпуляцій не забудьте ретельно вимити руки з мильним засобом", — йдеться у повідомленні.

Після цього медики радять спостерігати за самопочуттям. Мають насторожити такі симптоми як головний біль, температура, слабкість. Так само варто відстежувати місце укусу. Почервоніння, що довго не проходить, біль, свербіння, розростання плями або набряку можуть свідчити про зараження однією з хвороб, що переносять кліщі.

Проте наявність зовнішніх проявів і симптомів не обов'язкова. Тож лікарі наполегливо радять обстежитися на антитіла до бореліозу. Щоб не пропустити небезпечної хвороби, кров здається через три тижні після укусу.

Щоб мінімізувати ризики укусу медики радять дотримуватися простих правил:

  • одягайте головний убір і світлий однотонний, із довгими рукавами одяг, що щільно прилягає до тіла, аби було легше помітити кліщів;
  • під час прогулянки та після повернення додому уважно оглядайте себе і тих, хто поряд. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям;
  • місце для пікніку, привалу звільняйте від сухої трави, гілок тощо в радіусі 20-25 м;
  • повернувшись із прогулянки, одразу змініть одяг, білизну, ретельно їх огляньте, виперіть та попрасуйте. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому;
  • домашніх улюбленців слід обробляти спеціальними ветеринарними засобами всю теплу пору року. А якщо вони супроводжували під час прогулянки, уважно оглядати на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання;
  • використовуйте репеленти (засоби, що відлякують кліщів). Препарати слід купувати в аптечній мережі, наносити відповідно до інструкції.

Більше третини кліщів Київщини заражені бореліями, а мешкають ці маленькі істоти переважно у нижньому шарі трави.

За даними ВООЗ, щороку на інфекції, які передаються кліщами, хворіє від 5 до 12 тисяч європейців. В Україні поширені хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт, які трапляються у теплий період року і співпадають з активністю іксодових кліщів.

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