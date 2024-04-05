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Без опадів, вдень до 19 градусів тепла: погода у Донецькій області 6 квітня
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Без опадів, вдень до 19 градусів тепла: погода у Донецькій області 6 квітня

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Зруйнована церква селі Боогородичне біля Святогірська у Донецькій області
Зруйнована церква у Боогородичному поблизу Святогірська у Донецькій області.

У суботу, 6 квітня, на Донеччині — мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень сягатиме до 17 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер західний, південно-західний, вночі від трьох до восьми метрів на секунду, вдень північно-західний від п'яти до десяти", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від нуля градусів до п'яти — тепла;
  • вдень від чотирнадцяти до дев'ятнадцяти — тепла.

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