Трирічним Матвію та Діані, яким у березні хірургічно ввели внутрішню частину слухових імплантів, під’єднали зовнішню.

Батьки дітей розповіли Суспільному про те, як діти реагують на перші звуки.

Глухоту у трирічної Діани діагностували, коли дитині був рік. Дівчинка народилася передчасно. У березні дівчинці встановили кохлеарний імплант у "Центрі дитячої медицини". Медики кажуть, після під’єднання зовнішньої частини імпланту, коли його вмикають і дитина починає чути звуки, реакція може бути різною — хтось зацікавлений, а хтось плаче.

"Ми і раді, і плакати хочеться, і страшно — тому, що це важливий такий крок в її житті", – ділиться емоціями мама Діанки Катерина Дерега.

Пацієнтка "Центру дитячої медицини" Діана. Суспільне Львів/Іванка Дусько

Також зовнішню частину імпланту під’єднали трирічному Матвію.

"Він на праве вушко майже не чув, а на ліве — в слуховому апараті він чує і такі побутові речі як вимкнути світло, закрий двері, підійди сюди — він розуміє", – каже мама хлопчика Софія Кішак.

Після підключення імпланту дітям налаштовують звуки мінімальної гучності, щоб вони звикали та з часом гучність буде зростати. Також пацієнти працюватимуть з реабілітологами й педагогами мови.

"Спочатку ми побачили, що є дуже багато таких пацієнтів, відповідно медичний лідер того – Федір Юрочко, роками навчався як це робити, спостерігав за тим, як воно потім відбувається. Паралельно лікарня займалася тим, щоб налагодити саму постачання імплантів. Ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кохлеарних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів", – розповів генеральний директор "Центру дитячої медицини" Роман Кізима.