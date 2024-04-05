На Львівщині відкрили Центр операторів цивільних дронів: чого там навчають

На Львівщині на базі одного з училищ відкрили перший в області Центр операторів цивільних дронів. Там навчають як студентів, так і всіх охочих керувати різними видами безпілотників. Наприклад, із тепловізорами, або ж тими дронами, які використовують для аграрних потреб. У Центрі вже проводять практичні заняття.

Як це відбувається, дізнавалося Суспільне.

Червоноградець Руслан Скебський вперше самостійно підіймає дрон у повітря. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік воював на Куп'янському напрямку та був піхотинцем. А після звільнення з війська за станом здоров'я вирішив опанувати польоти на дронах.

"Треба навчитись, треба вміти, а раптом знадобиться в житті, бо війна ще не закінчилась. І в цивільному житті може знадобитися, бо тут так нас вчать на цивільних дронах, і агродрони там великі є, ще на них ми вчилися, от будову його взнавали", — каже студент курсу операторів дронів Руслан Скебський.

Руслан Скебський тренується керувати дроном. Суспільне Львів/Ірина Мочульська

У Центрі вчать студентів однієї із спеціальностей училища. Також прийти вчитись можуть усі охочі або ж ті, кому оплачують навчання у межах спеціальних програм, зокрема колишні військові, каже керівниця центру Наталія Кондрасюк.

"Здобувачі освіти, котрі прийшли до нас навчатися за професією "Оператор із обробки інформації", додатково до свого диплому, робітничого фаху, отримають ще сертифікат про таку отриману компетентність. Цей курс навчання на цивільних дронах розрахований на 105 годин, це умовно 4 тижні ", — говорить жінка.

Практичні заняття з керування дронами. Суспільне Львів/Ірина Мочульська

У Центрі вчать літати на різних видах дронів, наприклад, із тепловізорами або ж на безпілотниках, що використовують для аграрних потреб.

"Мати навички пілота дрона — це так вже майже як мати навички водія транспорту. Тому майбутнє, мабуть, за дронами, і ці дрони виконують щораз більше роботи. Це зараз спостереження, нагляд, відеозйомка, фотозйомка, картування місцевості. Виконання деяких сільськогосподарських робіт як на цьому агродроні", — говорить викладач спецдисципліни Віталій Олійник.

Після закінчення навчання усі, хто пройшов такий курс і опанував польоти на дронах, отримують відповідні сертифікати.