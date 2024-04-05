За жарт може опинитися на 8 років у в'язниці: у Києві затримали псевдомінера

У Києві чоловік зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про мінування однієї з адмінбудівель. Інформація виявилася хибною. Оперативникам вдалося встановити особу чоловіка. Його затримали.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Оперативники зайнялися пошуком псевдомінера й невдовзі встановили особу зловмисника, ним виявися 37-річний місцевий мешканець", — йдеться у повідомленні.

У розмові з поліцейськими чоловік пояснив, що таким чином вирішив пожартувати.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Тепер псевдомінеру загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що відомо про неправдиві повідомлення про мінування у Києві та області

Від початку навчального року в Києві та області прокотилася хвиля повідомлень про замінування освітніх закладів. 1 вересня 2023 року до столичної поліції надходила інформація щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у місті. Після перевірки вибухівку не знайшли.

4 вересня поліцію повідомили про замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медзакладів. Усі повідомлення виявилася неправдивими.

31 жовтня минулого року до поліції надійшло повідомлення про можливу небезпеку в одному з навчальних закладів на Білоцерківщині. Вибухотехніки спростували інформацію.

Наприкінці листопада 2023 року правоохоронці обстежували будівлю міської ради в Білій Церкві на Київщині після анонімного повідомлення про вибухівку.

У грудні Київщиною прокотилась нова хвиля повідомлень про фейкові мінування. Сапери перевіряли школи Броварів і торговельні заклади Борисполя.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.