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Від проспекту Центрального й на Намиві: у Миколаєві планують створити велодоріжки
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Від проспекту Центрального й на Намиві: у Миколаєві планують створити велодоріжки

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Людина на велосипеді.
Людина на велосипеді. Фото: Getty Images.

Миколаїв став переможцем у конкурсі "Велогромади" із можливістю безплатно розробити проєкт веломаршруту. Доріжки планують прокласти від проспекту Центрального і по мікрорайону Намив. Реалізувати проєкт повністю можуть у 2024 році чи по частинах у 2024 та 2025 роках відповідно.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

За оцінками незалежного журі, зазначений маршрут набрав найбільшу кількість балів.

"Маршрут відповідає принципам сталої мобільності, сполучає віддалений житловий масив з центром міста. До того ж він чудовий тим, що там є світлофорне та кільцеве регулювання, треба впорядкувати паркування і, звісно, облаштувати саму велосипедну мережу", — зазначив керівник "Bike City consulting" Станіслав Клименко.

За його словами, маршрут максимально близький до рекреаційної зони Миколаєва — набережної Південного Бугу.

"Обрана дуже гарна локація, і вона зручна з погляду під'їзду до пляжу, а також оминає великий мікрорайон та сполучає його з центром міста. Після розробки цього проєкту, ми, узгоджено з патрульною поліцією, змінимо розмітку, і миколаївці зможуть безпечно пересуватися велосипедним транспортом по місту", — додав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова Олександр Сєнкевич на конференції у офісі відновлення та розвитку.
Міський голова Олександр Сєнкевич на конференції у офісі відновлення та розвитку. Фото: Миколаївська міська рада

Меморандум про співпрацю підписали четвертого квітня, а наступні два місяці команда "Bike City consulting" розроблятиме проєкт дорожнього руху. Далі його нададуть на затвердження міської ради.

Що відомо про велорух у Миколаєві

  • Перша велодоріжка у Миколаєві з'явилася у жовтні 2021 року, де встановили відповідні дорожні знаки.
  • Данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен станом на квітень 2023 року працює над розробкою концепції велосипедної інфраструктури Миколаєва. Мікаель планує комунікувати з урядом Данії щодо підтримки реалізації пілотного проєкту.
  • У листопаді 2023 року на пішохідній вулиці Соборній у Миколаєві нанесли велосипедну розмітку. Розмітка розтяглася від вулиці Великої Морської до вулиці Адміральської. Станом на вечір сьомого листопада миколаївські велосипедисти вже почали їздити по цій частині дороги.

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