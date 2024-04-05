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На Львівщині затримали водія авто з наркотиками на майже 5 мільйонів гривень
НаркотикиКРИМІНАЛРегіони

На Львівщині затримали водія авто з наркотиками на майже 5 мільйонів гривень

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Правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив наркотики
Правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив наркотики. Пресслужба поліції Львівської області

У Львові затримали 23-річного водія, який перевозив у рюкзаку п'ять пластикових пляшок з психотропом "PVP". За цінами "чорного ринку" вартість наркотиків становить майже п'ять мільйонів гривень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, 4 квітня близько опівдня поліцейський офіцер громади помітив припарковане на узбіччі авто, яке оглядав водій. Правоохоронець запитав, чи потрібна чоловіку допомога, проте той почав дуже нервуватись і підозріло поводитись. Тоді поліцейський побачив у рюкзаку на задньому сидінні пляшки з порошком білого кольору.

Поліцейський помітив пляшки з порошком білого кольору в рюкзаку
Поліцейський помітив пляшки з порошком білого кольору в рюкзаку. Пресслужба поліції Львівської області

"Врахувавши підозрілу поведінку водія та його небажання відповідати на запитання про вміст пляшок, поліцейський прийняв рішення викликати на місце події слідчо-оперативну групу. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці вилучили з "Фольксвагена" 5 пластикових пляшок з речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб "PVP", — йдеться у повідомленні.

Пляшки скерували на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області. Вартість психотропів за цінами "чорного ринку" становить близько п'яти мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили 23-річному мешканцю Чернігівщини підозру за фактом перевезення наркотичних засобів. Йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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