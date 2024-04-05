Київські комунальники нагадують місцевим жителям про можливість відмовитись від паперових рахунків-повідомлень за спожиті послуги. В особистому кабінеті на сайті "Центру комунального сервісу" можна додавати одночасно до 10 адрес, за якими формуються рахунки. Там можна оплачувати послуги, передавати показання, а також відмовлятись від паперових версій квитанцій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що підтвердити відмову від паперових квитанцій можна:

в особистому кабінеті споживача перейти до об'єкта, за яким потрібно відмовитись від паперового рахунка-повідомлення

в розділі "налаштування повідомлень" за посиланням.

"При відмові на електронну пошту споживача, зазначену при реєстрації в особистому кабінеті, прийде відповідне повідомлення з деталізацією. Електронна платіжка оновлюватиметься в особистому кабінеті щомісяця до 9-го числа", — йдеться у повідомленні.

У ЦКС зауважили, що таким чином електронні рахунки швидше надходять до споживачів, оскільки не потребують друку та доставки. Багато громадян змушені були залишити свої домівки через бойові дії, тому необхідність паперових квитанцій для них не актуальна.

"В особистому кабінеті споживач може в будь-який час завантажити електронну версію або замовити дублікат за посиланням. Електронна версія рахунка виглядає так само, як паперовий варіант та має таку ж юридичну силу. За необхідності, його можна роздрукувати", — сказали у ЦКС.

За тими адресами, де управителем є ЖБК, ОСББ тощо, які замовляють друк рахунків-повідомлень за договорами на надання послуг із "Центром комунального сервісу" або ГЕРЦ, можливість відмови від паперового варіанта обмежена. Індивідуально відмовитися від паперових рахунків мешканці можуть, звернувшись до свого управителя, підсумували у комунальному сервісі.

Що відомо про відмову від паперових платіжок

Із липня минулого року кияни мають мажливість відмовитись від паперових квитанцій за комуналку та отримувати їх лише онлайн. ЦКС розробив технологію для отримання рахунків в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача. Там же можна дистанційно замовити дублікат платіжки. Вона ідентична паперовому варіанту, тож за потреби її можна роздрукувати.

Раніше повідомлялося, що кияни можуть відмовитись від паперових квитанцій "Київводоканалу" для оплати водопостачання та водовідведення, аби врятувати дерева. У компанії розповіли, щомісяця приблизно половина надісланих платіжок використовується для оплати у відділеннях банків. Решта у кращому випадку стає макулатурою.

Також у 2023 році мобільний застосунок "Київ Цифровий" поповнився новою функцією — користувачі мають можливість отримувати в додатку рахунки за комунальні послуги, оплачувати їх і зберігати квитанції в особистому профілі.