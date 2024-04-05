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В окупованому Криму судитимуть двох чоловіків за "таємну співпрацю з іноземною організацією"
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В окупованому Криму судитимуть двох чоловіків за "таємну співпрацю з іноземною організацією"

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Верховний суд Криму
Окупаційний Верховний суд Криму. Фото: Кримський процес

За "таємну співпрацю з іноземною організацією" судитимуть двох мешканців Ялти. Йдеться про Дмитра Пастащука та Валерія Лізуна, розгляд справ яких в окупаційному Верховному суді Криму призначено наступного тижня.

Про це повідомляє правозахисна ініціатива “Трибунал. Кримський епізод” з посиланням на джерело.

Зазначається, що кримчан було затримано у червні минулого року за звинуваченням у співпраці із СБУ. Нібито ті ініціативно встановили співпрацю з представником Служби безпеки України, якому передавали відомості про соціально-політичну, економічну та військову обстановку на півострові. А також запропонували свої послуги з фото та відеозйомки російських військових об'єктів і взагалі не проти були здійснити теракт.

"Проте, докази були хиткими і тому їх відразу оформили за статтею 275.1 "Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією". Про те, чи застосовувалися до них після затримання тортур та інші недозволені методи дізнання, поки не встановлено", — зазначають в ініціативі.

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