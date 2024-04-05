5 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишній керівниці апарату Харківської обладміністрації Вікторії Белявцевій запобіжний захід за підозрою в організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Про це експосадовиця повідомила на власній сторінці у Facebook.

"За відсутності доказів слідчий суддя прийняла обґрунтоване рішення про особисте зобов'язання з'являтися за викликом. Натомість прокурор просив тримання під вартою з можливістю внесення застави", — сказано в повідомленні.

У дописі Белявцева написала, що вважає підозру "політичним тиском" та планує її оскаржувати.

Що відомо про підозри Вікторії Белявцевій

13 лютого стало відомо, що керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень. У березні 2022 року обладміністрація уклала договір про закупівлю продуктів для жителів прифронтових та деокупованих територій, які їм мали роздати безплатно. За даними слідства, допомогу доставили лише після того, як підозрювані дізналися про провадження щодо них.

На початку квітня Белявцевій оголосили другу підозру — в організації незаконного вивозу чоловіків за кордон.

За даними слідства, вона, а також ще чотири людини, серед яких депутат райради, керівниця однієї із райадміністрацій Харкова, яка також є депутатом міської ради, причетні до схеми, через яку 19 чоловіків змогли виїхати з України та не повернулися. Їхні дані заносили у систему "Шлях" за близько 60 тис. гривень, кажуть у прокуратурі.

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