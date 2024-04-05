У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао

У Київський зоопарк з настанням тепла до свого літнього маєтку повертається двійка хвилястих калао — Коша і Кора. Ці надзвичайні птахи цікаві не лише барвистим пір’ям та чудернацьким дзьобом, а й дивними харчовими уподобаннями.

Про це повідомляє Київський зоопарк.

"Ці надзвичайні птахи цікаві не лише барвистим пір’ям та чудернацьким дзьобом, а й дивними харчовими уподобаннями. У їхньому раціоні поєднуються ягоди та фрукти з яйцями та комахами, каші та овочі з гризунами, жабками та ящірками", — йдеться у повідомленні.

Умови їхнього перебування наближені до природних, адже у їх розпорядженні не тільки присади та питні фонтанчики, а і зелені кущі, дерева і травичка.

"Тож відсьогодні, перестрибуючи з гілки на гілку, хвилясті калао зустрічають весну у Фруктовому саду біля Центральної алеї Київзоо. Приходьте побачити", — закликають у столичному зоопарку.

Центральні квиткові каси зоопарку працюють у понеділок із 12:00 до 16:30, із вівторка до неділі — з 10:00 до 16:30. Вхід у зоопарк — до 16:30, перебування на території — до 18:00.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

Столичний зоопарк під час війни приймає тварин, евакуйованих із зони бойових дій. У грудні 2023 року у звіринці облаштували нове житло для сервалів, врятованих від обстрілів на сході країни.

Київський зоопарк запрошує відвідувачів подивитись на каракалів, яких врятували від жорстокого поводження. Тварини майже рік проходили реабілітацію.

Також у зоопарку організували експозицію із символами 2024 року — "дракончиками". Відвідувачам показують шоломоносних василісків.

Минулої весни у зоопарку створили понад 19 нових родин. А наприкінці 2023 року там з'явилась нова сім'я оленів.

Також у зоопарку мешкає старожил — самцю горили Тоні у 2023 році виповнилося 49 років. Він один із найстаріших представників виду в Європі. Вже понад 20 років Тоні живе у столичному зоопарку.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують показові годування. Зокрема, для тварин організували частування кавунами. Ними ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

Ще жителів зоопарку пригощають яблуками. Серед інших їх дуже полюбляють копитні. Восени тварин годували гарбузами. На вихідних відвідувачі могли побачити, як їдять та граються, зокрема, носухи, єноти та фретки.