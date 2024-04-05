НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао
ЗоопаркПриродадовкілляТВАРИНИРегіони

У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У столичному зоопарку до свого літнього маєтку повертаються хвилясті калао
У столичному зоопарку хвилясті калао повернулись до свого літнього маєтку, 5 квітня 2024 року. Фото: Київський зоопарк

У Київський зоопарк з настанням тепла до свого літнього маєтку повертається двійка хвилястих калао — Коша і Кора. Ці надзвичайні птахи цікаві не лише барвистим пір’ям та чудернацьким дзьобом, а й дивними харчовими уподобаннями.

Про це повідомляє Київський зоопарк.

"Ці надзвичайні птахи цікаві не лише барвистим пір’ям та чудернацьким дзьобом, а й дивними харчовими уподобаннями. У їхньому раціоні поєднуються ягоди та фрукти з яйцями та комахами, каші та овочі з гризунами, жабками та ящірками", — йдеться у повідомленні.

Умови їхнього перебування наближені до природних, адже у їх розпорядженні не тільки присади та питні фонтанчики, а і зелені кущі, дерева і травичка.

"Тож відсьогодні, перестрибуючи з гілки на гілку, хвилясті калао зустрічають весну у Фруктовому саду біля Центральної алеї Київзоо. Приходьте побачити", — закликають у столичному зоопарку.

Центральні квиткові каси зоопарку працюють у понеділок із 12:00 до 16:30, із вівторка до неділі — з 10:00 до 16:30. Вхід у зоопарк — до 16:30, перебування на території — до 18:00.

Що відомо про тварин у Київському зоопарку

Столичний зоопарк під час війни приймає тварин, евакуйованих із зони бойових дій. У грудні 2023 року у звіринці облаштували нове житло для сервалів, врятованих від обстрілів на сході країни.

Київський зоопарк запрошує відвідувачів подивитись на каракалів, яких врятували від жорстокого поводження. Тварини майже рік проходили реабілітацію.

Також у зоопарку організували експозицію із символами 2024 року — "дракончиками". Відвідувачам показують шоломоносних василісків.

Минулої весни у зоопарку створили понад 19 нових родин. А наприкінці 2023 року там з'явилась нова сім'я оленів.

Також у зоопарку мешкає старожил — самцю горили Тоні у 2023 році виповнилося 49 років. Він один із найстаріших представників виду в Європі. Вже понад 20 років Тоні живе у столичному зоопарку.

Попри воєнний стан працівники столичного зоопарку постійно влаштовують показові годування. Зокрема, для тварин організували частування кавунами. Ними ласували слон, ведмежатко та котячі лемури.

Ще жителів зоопарку пригощають яблуками. Серед інших їх дуже полюбляють копитні. Восени тварин годували гарбузами. На вихідних відвідувачі могли побачити, як їдять та граються, зокрема, носухи, єноти та фретки.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Єноти у Рівненському зоопарку
Показові годівлі і випуск врятованих кажанів: Рівненський зоопарк відкриває новий сезон
Альпаки та лучні собаки адаптовуються у Рівненському зоопарку
Альпаки та лучні собаки: як адаптовуються нові тварини у Рівненському зоопарку
тварини козенята новонароджені контактний зоопарк Слов'янськ Донецька область
"Несподівано народились, уже бігають". У контактному зоопарку Слов'янська друге поповнення цьогоріч
Альпаки у Рівненському зоопарку
Альпаки і лучні собачки: в Рівненському зоопарку розповіли про поповнення колекції тварин
На початок