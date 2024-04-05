Найпопулярнішими видами спорту серед жителів Рівненської громади є футбол та спідвей. З культурних закладів міста — найбільше відвідувачів у 2023 рік було в зоопарку, театрі і кінотеатрі.

Про це свідчать результати опитування “Спортивні та культурно-дозвіллєві вподобання Рівненської ТГ”, зазначив керівник соціологічної групи “Вибір” Роман Микитюк.

Соцопитування провели з 1 по 7 березня 2024 року. Загалом опитали 700 жителів Рівненської громади. Серед них жінки — 53%, чоловіки — 47%. Для дослідження використовували метод особистого інтерв’ю “обличчя до обличчя”.

Спорт

За результатами опитування, жителі Рівненської громади найбільше цікавляться футболом — 31%.

Серед інших видів спорту зазначили:

плавання — 12%;

бокс — 11%;

спідвей — 10%;

волейбол — 8%;

баскетбол і гімнастика — 7%.

Чоловіки вказали більшість із перелічених видів спорту, окрім плавання та гімнастики.

Жодним з видів спорту не цікавиться — 30% опитаних. Таку відповіли переважно жінки — 42%, люди, старші 60 років — 35% та люди з низьким рівнем доходів — 36%.

Найпопулярнішими видами спорту в Рівному вважають футбол — 56% та спідвей — 24%. Інші види спорту набрали менше ніж 3%.

Культурні заходи

У 2023 році опитані найчастіше відвідували:

зоопарк — 41%;

кінотеатр — 38%;

драматичний театр — 37%.

Менше 10% опитаних ходили на художні виставки, цирк та аматорський театр. Приблизно 20% респонденітв не відвідували жодного закладу дозвілля.

Загалом, активними відвідувачами культурно-мистецьких подій та закладів дозвілля є переважно жінки, люди віком від 30 до 39 років та люди з високим рівнем доходу.

Молодь віком від 18 до 29 років — 61% та люди середнього віку — 44% надають перевагу кінотеатрам. Також люди 30 років і старші найчастіше озвучували відповідь про відвідування зоопарку — 54% та дитячого розважального центру — 30%. Старші 50 років частіше згадували про похід до драматичного театру — 46%. Люди з нижчим рівнем доходів частіше відвідували бібліотеки — 19%.

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