НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Нестерпний гул вибухів, що віщують смерть". Рятувальники евакуювали п'ятьох жителів з прифронтового села на Донеччині
ДОНБАСЕвакуаціяВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиДСНСРегіони

"Нестерпний гул вибухів, що віщують смерть". Рятувальники евакуювали п'ятьох жителів з прифронтового села на Донеччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Евакуація жителів Донецької області
Рятувальники допомагають жителям Донецької області при евакуації. Фото: ДСНС Донеччини

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали п'ятьох мешканців прифронтової Карлівки Донецької області 4 квітня.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

Село Карлівка розташоване менш ніж за десять кілометрів до лінії фронту.

"Нестерпний гул вибухів, що віщують смерть. Карлівка Покровського району — село, що застигло в очікуванні неминучого. Тиша тут — лише хисткий спокій перед бурею", — зазначили у ДСНС.

За даними поліції Донеччини, минулої доби поліцейські допомогли евакуювати ще 394 людини з Донецької області, з них 18 дітей, а з початку обов’язкової евакуації — 153 614 жителів, серед них 18 233 — діти, 6 412 — люди з інвалідністю.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Воїн ЗСУ
Російське військо на Бахмутському напрямку розпочало нову хвилю штурмів — Федоренко
Покровськ, зруйнований будинок через обстріл РФ 5 квітня 2024 року
Військові РФ обстріляли Покровськ двома ракетами: що відомо
Електрика в Донецькій області
Ситуація з електропостачанням в Донецькій області: чи вимикатимуть сьогодні світло
На початок