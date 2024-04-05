Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" евакуювали п'ятьох мешканців прифронтової Карлівки Донецької області 4 квітня.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.
Село Карлівка розташоване менш ніж за десять кілометрів до лінії фронту.
"Нестерпний гул вибухів, що віщують смерть. Карлівка Покровського району — село, що застигло в очікуванні неминучого. Тиша тут — лише хисткий спокій перед бурею", — зазначили у ДСНС.
За даними поліції Донеччини, минулої доби поліцейські допомогли евакуювати ще 394 людини з Донецької області, з них 18 дітей, а з початку обов’язкової евакуації — 153 614 жителів, серед них 18 233 — діти, 6 412 — люди з інвалідністю.
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