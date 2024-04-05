Зранку 5 квітня 2024 року російські військові завдали ударів по Дніпровському району Херсона. Атакували житлові квартали.

Місцева жителька Любов розповіла, що було два влучання у її будинок. Внаслідок обстрілів будинку порання отримали сусіди.

Пошкоджений внаслідок російських обстрілів будинок, Херсон, 5 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

"На другому поверсі чоловіка уламками поранило, на першому поверсі — літню жінку. Всі вікна повибивало. Обіцяла допомогти райадміністрація, тому що на цей час ні води, ні світла, ні газу у нас немає. Труба зафіксована біля прибудови, вона розбита просто. У нас двері були заблоковані, приїздили служби та відкрили", — говорить вона.

Чоловік лагодить вікно в одній з пошкоджених після російського обстрілу квартир, 5 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Любов Савчук каже, що під час атаки спала. Почула вибухи, потім на неї посипалась штукатурка.

Херсонці прибирають скло та уламки на вулиці після атаки РФ, 5 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

"Я відчула тут біль у голові, мабуть, кров пішла. Думаю, може ще буде бахкати. Та я вже ледве струсила все та вийшла в коридор. А тут вже сусідка прибігла і дітям подзвонила. Дочка прийшла. Лікарі приїхали, обробили рану, вона невелика", — розповіла херсонка.

Раніше керівник МВА Мрочко повідомив, що зранку російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.

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