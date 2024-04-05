НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Всі вікна в будинку повибивало. Ні води, ні газу, ні світла немає". Очевидці розповіли про російські удари по Херсону
ОбстрілиІНФРАСТРУКТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

"Всі вікна в будинку повибивало. Ні води, ні газу, ні світла немає". Очевидці розповіли про російські удари по Херсону

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Зранку 5 квітня 2024 року російські військові завдали ударів по Дніпровському району Херсона. Атакували житлові квартали.

Місцева жителька Любов розповіла, що було два влучання у її будинок. Внаслідок обстрілів будинку порання отримали сусіди.

"Всі вікна в будинку повибивало. Ні води, ні газу, ні світла немає". Очевидці розповіли про російські удари по Херсону
Пошкоджений внаслідок російських обстрілів будинок, Херсон, 5 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

"На другому поверсі чоловіка уламками поранило, на першому поверсі — літню жінку. Всі вікна повибивало. Обіцяла допомогти райадміністрація, тому що на цей час ні води, ні світла, ні газу у нас немає. Труба зафіксована біля прибудови, вона розбита просто. У нас двері були заблоковані, приїздили служби та відкрили", — говорить вона.

"Всі вікна в будинку повибивало. Ні води, ні газу, ні світла немає". Очевидці розповіли про російські удари по Херсону
Чоловік лагодить вікно в одній з пошкоджених після російського обстрілу квартир, 5 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Любов Савчук каже, що під час атаки спала. Почула вибухи, потім на неї посипалась штукатурка.

"Всі вікна в будинку повибивало. Ні води, ні газу, ні світла немає". Очевидці розповіли про російські удари по Херсону
Херсонці прибирають скло та уламки на вулиці після атаки РФ, 5 квітня 2024 року. Суспільне Херсон

"Я відчула тут біль у голові, мабуть, кров пішла. Думаю, може ще буде бахкати. Та я вже ледве струсила все та вийшла в коридор. А тут вже сусідка прибігла і дітям подзвонила. Дочка прийшла. Лікарі приїхали, обробили рану, вона невелика", — розповіла херсонка.

Раніше керівник МВА Мрочко повідомив, що зранку російські військові атакували житлові квартали Дніпровського району Херсона. Троє людей отримали поранення.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
5 квітня у Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунали вибухи. Що відомо
Херсонщина, обстріли
Війська РФ обстріляли Дудчани на Херсонщині. Поранений чоловік
Покровськ, Донецька область, офіс лікарів без кордонів, обстріл 5 квітня 2024 року
У Покровську на Донеччині обстрілом зруйнований офіс "Лікарів без кордонів"
Ракети РФ С-300 над Харковом. 16 лютого 2023 року
Вибух у Харкові 5 квітня: по місту могли вдарити керованими авіабомбами
На початок