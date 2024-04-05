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На Херсонському напрямку загинув військовий із Запорізької області Олександр Гордєєв
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На Херсонському напрямку загинув військовий із Запорізької області Олександр Гордєєв

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На фронті загинув уродженець селища Веселе Запорізької області Олександр Гордєєв
Загиблий військовослужбовець Олександр Гордєєв. Фото: Facebook/ Томаківка

28 березня, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку загинув уродженець селища Веселе Запорізької області Гордєєв Олександр.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомили на Facebook-сторінці Томаківської громади.

Олександр Гордєєв народився в нині окупованому селищі Веселе Мелітопольського району, проживав у місті Василівка Запорізької області. За час військової служби сапером боронив Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки. Поблизу міста Берислав на Херсонщині чоловік загинув, виконуючи бойове завдання:

"Він був люблячим чоловіком для дружини, турботливим батьком для своєї донечки, відповідальним сином. Він завжди був активний, життєрадісний, уважний, допомагав всім своїм знайомим виїхати з окупації, влаштовував на роботу, допомагав з проживанням, бо вважав це своїм обов’язком", — йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблим військовим відбудеться 6 квітня у селищі Томаківка Дніпропетровської області. Жителів закликають принести квіти, прапори та сформувати живий коридор, аби провести в останню путь бійця.

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