Служба безпеки встановила особи і зібрала доказову базу ще на 11 колаборантів, які постачали товари та обслуговували пенітенціарні псевдоустанови Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління СБУ в АР Крим.

Мова йде про 11 приватних підприємців з Криму, які у 2022-2023 роках уклали контракти з окупаційними виправними колоніями у м.Севастополі й Федеральною службою виконання покарань РФ.

За даними слідства, фігуранти забезпечували ці псевдоустанови будівельними матеріалами, вентиляційними системами, медичними виробами, меблями та оргтехнікою.

"Ворожі поплічники сплачували до бюджету країни-агресора мільйони російських рублів у вигляді "податків" і "зборів", фінансово підтримуючи російську агресію", — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів їм заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ.

Перелік осіб, які отримали підозру: Халіл Аблязізов, Світлана Боциєва, Олексій Павлов, Михайло Зарецький, Олег Сандулов, Владислав Сілівоненко, Вадим Соболевський, Тетяна Тичина, Микола Зінов’єв, Сергій Салмін та Михайло Щербина.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

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